الاحتلال يعتقل 10 مواطنين جنوب جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 10 مواطنين، من بلدتي جبع ويعبد جنوب جنين .

وأفادت بلدية جبع، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم.

وأشارت إلى أن تلك القوات اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت 20 منزلا وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت قرابة 17 مواطنا لساعات، وحققت معهم ميدانيا.

بدوره، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جواد مؤيد تركمان، ومحمد مهند تركمان، بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما في بلدة يعبد.