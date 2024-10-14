شهيدان وجرحى في قصف الاحتلال جباليا مع تواصل الحصار لليوم العاشر

وطن: استشهد مواطنان، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال حي النزلة في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين من عائلة بدر، وإصابة 5 آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية حي النزلة في جباليا.

فيما أصيب ثلاثة أطفال في قصف الاحتلال مدرسة "أبو حسين" التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا.

ونقلا عن شهود عيان، بعض المنازل بمخيم جباليا هدمها الاحتلال على رؤوس ساكنيها، وما زالت جثامينهم تحت الأنقاض.

وتعرض المواطنون بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، لعملية "إبادة وتطهير عرقي"، لليوم العاشر على التوالي، حيث يفرض الاحتلال حصارا بريا، وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري، مع منع وصول الامدادات والغذاء.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,227 مواطنا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.