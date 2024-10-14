بنك القدس ينظم فعالية "بعيون سليمة" لموظفيه بمناسبة اليوم العالمي للإبصار

وطن: نظم بنك القدس فعالية "بعيون سليمة" لموظفي الإدارة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للإبصار، الذي يتصادف في 10 تشرين الثاني من كل عام وذلك بالشراكة مع مركز أوبتنايس. تهدف الفعالية إلى الاطمئنان على صحة الموظفين وتقديم فحوصات شاملة للحالة العامة للعين، وبهدف تعزيز الوعي بأهمية الرعاية الصحية للعين والوقاية من مشكلات الإبصار.

وقد شملت الفعالية إجراء الفحوصات البصرية الأساسية وتقديم الاستشارات الطبية حول كيفية الحفاظ على صحة العين وتجنب العوامل التي قد تؤدي إلى تدهور النظر.

محمد شاور الرئيس التنفيذي للبنك علق قائلاً : " نحن في بنك القدس نؤمن بأن صحة موظفينا هي من أولوياتنا، ولذلك نسعى دائمًا إلى توفير المبادرات التي تساهم في تعزيز الوعي الصحي والوقاية. فعالية 'بعيون سليمة' تأتي لتعكس التزامنا برعاية موظفينا وضمان بيئة عمل صحية وآمنة للجميع".

كما أكد أخصائي البصر في المركز على كافة المستفيدين من الفعالية على أهمية الفحص الدوري للعين للكشف المبكر عن أي مشكلات صحية محتملة، ما يسهم في الحفاظ على جودة الحياة المهنية والشخصية للموظفين.

تأتي هذه المبادرة ضمن التزام بنك القدس المستمر برعاية صحة موظفيه وتعزيز بيئة عمل صحية.