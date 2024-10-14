مجزرة جديدة بحق النازحين في دير البلح.. 3 شهداء و إصابات في قصف الاحتلال خيام للنازحين بمستشفى شهداء الأقصى

وطن: استشهد 3 مواطنين واصيب اخرين فجر اليوم الاثنين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة اكثر من 40 في قصف الاحتلال للمرة السابعة على التوالي خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع

ولفتت مصادر محلية، إلى أن النيران اندلعت في اكثر من 30 خيمة جراء قصف الاحتلال.

كما أفاد متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، بأن هناك أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين بالمستشفى.

وأشار إلى أن قسم الاستقبال في المستشفى امتلأ بالجرحى جراء الأعداد الكبيرة.

يذكر أن هذه المجزرة الثانية، خلال أقل من 10 ساعات، التي تستهدف النازحين في منطقة وسط قطاع غزة، عقب قصف مدفعي لمدرسة المفتي التابعة لوكالة الأونروا شمالي النصيرات؛ والتي كانت تُؤوي مئات النازحين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,227 مواطنا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.