استشهاد مواطنين وإصابات بين النازحين واعتقال مسعفين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء اليوم الأحد، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحية باستشهاد مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وفي منطقة المفتي شمال النصيرات، أصيب عدد من النازحين بقذائف مدفعية استهدفت مدرسة تأوي نازحين.

كما أفادت مصادر طبية بأن الاحتلال الإسرائيلي قام باعتقال مسعفين خلال عملية إخلاء مرضى من مستشفى كمال عدوان، وذلك رغم التنسيق المسبق لعملية الإخلاء.

وفي وقت سابق مساء اليوم، استشهد 5 أطفال، وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال غرب مخيم الشاطئ شمال مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,227 مواطنا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.