إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة البوابة ومحيط الجامع الكبير، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت باتجاه منازل المواطنين، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز.

وتشهد بلدة الخضر مواجهات متكررة بين المواطنين وقوات الاحتلال التي تكثف من اقتحاماتها للأحياء السكنية