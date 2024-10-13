3 قتلى و39 مصابا جراء إنفجار مسيّرة جنوب حيفا المحتلة

وطن: أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مقتل 3 إسرائيليين وأصيب 39 آخرون جراء عملية مزدوجة بالمسيّرات والصواريخ شنها حزب الله، على حيفا شمالي فلسطين المحتلة، ووصف بأنه الأكثر دموية منذ بدء الحرب.

وأفاد الإسعاف "الإسرائيلي" بأن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 39 بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار مسيّرة في "بنيامينا" جنوبي حيفا المحتلة.



بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لـ"نجمة داوود الحمراء"، إيلي بن، ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 40، بين قتيل ومصاب.



ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري قوله إن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيّرة، قائلا إن التحقيق جار لمعرفة السبب.



في غضون ذلك، أعاد الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان نشر التحذير الذي وجّهه إلى المستوطنين قبل أيام عبر بيان أصدرته غرفة عمليات المقاومة.

وسبق أن أشار حزب الله إلى "اتخاذ جيش العدو من منازل المستوطنين في بعض مستوطنات الشمال مراكز تجمّع لضباطه وجنوده، ووجود قواعده العسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء استيطانية، في المدن المحتلة الكبرى كحيفا وطبريا وعكا وغيرها".

وأكدت غرفة المقاومة أنّ هذه المنازل والقواعد العسكرية هي "أهداف للقوة الصاروخية والجوية في المقاومة الإسلامية"، محذّرةً المستوطنين من البقاء قرب هذه التجمّعات العسكرية، "حفاظاً على حياتهم، وحتى إشعار آخر".