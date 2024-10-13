"القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لدورية استطلاع وجنود من جيش الاحتلال بطائرة مسيّرة

وطن: كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها لدورية استطلاع لجيش الاحتلال بطائرة مسيّرة انتحارية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونشر لإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف دورية استطلاع للعدو بطائرة الزواري "الانتحارية" شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

واظهرت اللقطات، وفق الفيديو، أن الهدف هو "دورية استطلاع لجيش الاحتلال قوامها جبين و 4 جنود"، وأن السلاح المستخدم هو "طائرة وواري الانتحارية عقاب".

وأظهر الفيديو "لحظة تجهيز الطائرة للمهمة، ورصد جنود الاحتلال "، بالإضافة إلى "لحظة إطلاق المسيّرة وتحليقها".

ومن كاميرا معلقة عليها، ظهر مسار الطائرة، وحسب الفيديو، بانت "التلة التي يحتمي خلفها الجنود "، فيما سقطت وتصاعد الدخان من المكان المستهدف.