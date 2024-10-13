"يديعوت أحرونوت" تكشف عن خسائر نتيجة الرد الإيراني: الأكبر في هجوم صاروخي واحد

وطن: بعد قرابة الأسبوعين من عملية الرد الإيراني، مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، واستهداف "تل أبيب" ومحيطها بوابل هائل من الصواريخ ضمن عملية "الوعد الصادق 2"، تكشف صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن حجم الأضرار التي تعرّضت لها "الممتلكات المدنية" من جرّاء الضربة.

ونقل الصحافي المختص في الشأن الاقتصادي في الصحيفة العبرية، جاد ليئور، عن مؤسّسة الضرائب في حكومة الاحتلال أنّ الأضرار التي لحقت بـ "الممتلكات المدنية" نتيجةً للهجوم الإيراني، تقدّر بما بين 150 إلى 200 مليون شيكل (40 و53 مليون دولار)، لافتاً إلى أن هذه الأضرار تجاوزت ما صورته "إسرائيل"

وأضاف أن "هذا هو أكبر ضرر لحق بالممتلكات ناجم عن هجوم صاروخي واحد على إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023"، لافتاً إلى أن "الأضرار هذه دون احتساب الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الإسرائيلية، والتي يحتفظ جيش الاحتلال بحجمها في طي الكتمان".

في غضون ذلك، بيّن أنّ الأضرار الناجمة عن سقوط صاروخ بالقرب من أحد المنتجعات الشاطئية شمالي "تل أبيب"، تقدّر وحدها بحوالى 50 مليون شيكل (أكثر من 13 مليون دولار)، مشيراً إلى أن المطاعم المتضررة من الهجوم "لا تزال مغلقة".

كما أوضح الصحافي، أن مدير سلطة الضرائب شاي أهرونوفيتس، عاين الأسبوع الماضي خلال جولة له في المنطقة حجم الأضرار الكبيرة في الموقع، والتي تشمل 150 شقة سكنية في المجمعات الفاخرة القريبة من مكان سقوط الصاروخ، بالإضافة إلى تضرر مطعم فاخر بشكلٍ كبير، ولا تزال أعمال الترميم جارية في محاولة لإصلاح الأضرار.