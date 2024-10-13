شهداء وجرحى في تجدد قصف الاحتلال على لبنان

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية، بلدات الخيام، وكفر كلا، وشمع، والبازورية، والضهيرة، وياطر، ورشاف، وقانا، والستينية، وكفر شوبا، وعلما الشعب، وميقدون، وشقرا، ودبعال، وصربين، والمنصوري، وبيت ليف، وعيتا الشعب، والشرحبيل، ورامية، ورميش، وكفرا، وحاريص، والسفري، ويحمر، ومارون الراس، وكفر تبنيت، ورومين، وشبعا، ووادي الحجير، ووادي السلوقي في جنوب لبنان والبقاع.

وأدت غارات الاحتلال مساء أمس إلى تدمير السوق الأثري في مدينة النبطية جنوب لبنان، والذي بني منذ حوالي 400 عام.