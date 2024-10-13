عمليات حزب الله: التحام مباشر واستهداف تجمعات وصلية صواريخ نوعية

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الأحد، أنّها تصدّت لمحاولات تسلل جيش الاحتلال من شمالي فلسطين المحتلة إلى جنوبي لبنان.

وفي التفاصيل، وفي أثناء محاولة تسلل قوّة مشاة لجيش الاحتلال إلى بلدة القوزح من الناحية الجنوبية عند الساعة (1:15) من ظهر اليوم الأحد (وفق التوقيت المحلي لمدينة بيروت)، اشتبك مقاتلو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة.

وفي تصديها لعملية تسلل أخرى قبل ذلك،، أعلنت المقاومة في بيانٍ لها أنّ "مقاتليها التحموا واشتبكوا مع قوات الاحتلال من المسافة صفر في بلدة بليدا، وأوقعو القوة الإسرائيلية بين قتيلٍ وجريح".

وأشار بيان المقاومة إلى أنّه وفي أثناء محاولة تسلل قوات مشاة لجيش الاحتلال على مرتفع كنعان في بلدة بليدا، عند الساعة (10:00) صباحاً (وفق التوقيت المحلي لمدينة بيروت)، اشتبك مقاتلو المقاومة مع القوة المتسللة بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي بيانٍ آخر، أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، وذلك عند الساعة (9:30) صباحاً.

وأكّد البيان أنّ المقاومة ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه.

وكذلك، استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة (10:10) صباحاً، تجمعاً لقوات الاحتلال في بلدة مارون الراس بِقذائف المدفعية.

استهدافات جنود الاحتلال ومستوطناته

وفي ساعات الصباح الأولى، استهدف مقاتلو المقاومة تجمعاً لقوات العدو الاحتلال في مستوطنة "شوميرا" بصلية صاروخية، وفي بيانٍ آخر استهدف حزب الله تجمعاً لقوات الاحتلال في خلة وردة بصلية صاروخية.

وفجر اليوم، استهدف حزب الله تجمعاً لقوات الاحتلال في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بِصلية صاروخية.

وأيضاً، استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة (05:45) من فجر اليوم، ثكنة "زرعيت" بالأسلحة الصاروخية وصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة.

وفجّر مقاتلو حزب الله، فجر اليوم، عبوة ناسفة بقوةٍ من جنود الاحتلال واشتبكوا معها لدى محاولتها ‏التسلل إلى منطقة تل المدوّر ‏في بلدة رامية، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

وقبل ذلك، استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة (03:15) من الفجر، ‏تجمعاً لجنود العدو في موقع تل شعر بقذائف المدفعية.

وفي التوقيت نفسه، استهدف مقاتلو المقاومة، ‏آلية مُدرّعة في محيط موقع "رامية" بصاروخٍ موجه وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل ‏وجريح.

وأيضاً، استهدف حزب الله تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع "رامية" بصاورخ موجه وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وفي السياق ذاته، استهدف الحزب ‏تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "المنارة" بصلية صاروخية. ‏وقصف حزب الله مع بداية ساعات الفجر الأولى أي عند الساعة (00:15) مربضاً للعدو في "معيليا" بصلية ‌‏صاروخية.

وأمس، استهدف حزب الله بـ"صواريخ نوعية" مصنعاً للمواد المتفجرة في القاعدة "7200" جنوبي مدينة حيفا المحتلة. كما أعلنت أنها نفّذت، يوم الجمعة، هجوماً جوياً بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية على ضواحي "تل ‏أبيب ".

يأتي ذلك، بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إنّ "العمليات العسكرية الإسرائيلية المتوسعة فشلت في وقف إطلاق صواريخ حزب الله عبر الحدود".

إصابة 25 جندياً إسرائيلياً

بدوره،أفاد موقع "والاه" العبري، اليوم، بارتفاع عدد الجنود المصابين، اليوم الأحد، على جبهة لبنان إلى أكثر 25 جندياً إسرائيلياً.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنّ المستشفيات الإسرائيلية أبلغت عن زيادة كبيرة في عدد الجنود الجرحى في الشمال (عند الحدود مع لبنان)، ولا تزال تلك المستشفيات تستقبل الجنود الجرحى القادمين من هناك.

من ناحيتها، قالت القناة "12" العبري إنّ مركز الجليل الطبي في "نهاريا" استقبل 17 جندياً مصاباً خلال القتال في لبنان، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.