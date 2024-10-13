الجامعة العربية الأمريكية ووزارة الاتصالات الفلسطينية تبحثان آفاق التعاون المشترك

رام الله - وطن: بحث القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور، مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الدكتور عبد الرزاق النتشة، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والوزارة في مجالات التكنولوجيا المتعددة، بحضور وكيل الوزارة هدى الوحيدي، وطاقم الوزارة.

ورافق القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء في هذه الزيارة كلا من، نائب رئيس الجامعة لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ومدير مركز التعليم المستمر الدكتور فيصل الصباح، ومدير العلاقات العامة في الجامعة الاستاذ فراس الصيفي.

ورحب الوزير الدكتور عبد الرزاق النتشة برئيس الجامعة والوفد المرافق، مؤكداً على عمق العلاقة التي تربط الوزارة بالجامعة، وسرعة قرار الجامعة في التطور التكنولوجي التعليمي والرقمي والاتصال التكنولوجي وحماية البيانات، والأمن السيبراني، ومواكبة العالم في العديد من المجالات التكنولوجية.

وأوضح الدكتور النتشة على أن مستقبل هذه العلاقة يمكن أن تساهم في بناء الاقتصاد الرقمي الفلسطيني، مشيرا إلى دعم الوزارة لجهود الجامعات في إعداد الكفاءات الشابة وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأوضح أن الوزارة ستوفر الموارد اللازمة للجامعة لتنفيذ برامجها البحثية والتدريبية.

بدوره، نقل القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور تحيات مجلس الأمناء ومجلس إدارة الجامعة للوزير النتشة، مؤكداً على أن الجامعة تسعى دائماً لتقديم خبراتها وكوادرها المؤهلة لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات السوق المتزايدة في مجالات التكنولوجيا، وعبّر عن استعداد الجامعة لزيادة عدد البرامج التدريبية المقدمة في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والانترنت، مشيراً إلى وجود كلية متخصصة في علم البيانات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوت.

وأشاد الدكتور عصفور بالشراكة مع الوزارة مشيرا إلى أنها ستفتح آفاقا جديدة للطلبة في الجامعة، والاستفادة من فرص التدريب العملي المؤهل لسوق العمل، كما أن الشراكة ستعزز مكانتها كمركز ريادي في مجالات التكنولوجيا، مما يسهم في تطوير برامجها الأكاديمية ويعزز من قدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي.

وقد اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون ليشمل عدة مجالات محورية، أبرزها تنظيم المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة التي تستهدف القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، كما ستقدم الجامعة استشارات تقنية لدعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، مما سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما اتفق الجانبان على تعزيز الأبحاث المشتركة بين الجامعة والوزارة في المجالات التكنولوجية ذات الأهمية، مما يعزز من الابتكار ويساعد في حل التحديات المجتمعية.

وجرى نقاش حول تطوير البنية التحتية للاتصالات في فلسطين، خاصةً فيما يتعلق بتوفير الإنترنت عالي السرعة للمناطق النائية.

يشار إلى وزارة الاتصالات دعمت واحتضنت تدريب مهندسي البلديات في محافظتي رام الله والبيرة، حيث نظم الدورة التدريبية مركز التعليم المستمر في الجامعة العربية الأمريكية، وشملت الدورة التدريب على نظم المعلومات الجغرافية لمدة ثلاثة أشهر.