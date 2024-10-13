ديوان الرقابة ومصلحة مياه محافظة القدس يبحثان سبل تعزيز التعاون

وطن: استقبلت معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أ.أمل فرج، ظهر اليوم الأحد، في مقر الديوان بمدينة رام الله، وفداً من مصلحة مياه محافظة القدس برئاسة مديرها العام السيد عبد الخالق الكرمي.



في بداية اللقاء، رحبت أ.فرج بوفد مصلحة المياه مثنية على جهود كافة العاملين في المصلحة، ودورهم الهام على صعيد التخفيف من حدة أزمة المياه التي يعيشها المجتمع الفلسطيني بشكلٍ يومي.

مجددة التأكيد على أن قضية المياه هي قضية سياسية بامتياز، وأنه من الضرورة القصوى التي تقع على عاتق الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة، التعاون التام والتشبيك لإدارة هذه القضية بالشكل الصحيح والمهني للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين في المناطق كافة، مؤكدة أن قضية المياه من القضايا الهامة التي توضع دائماً على سلم أولويات العمل الوطني، وأن الديوان يبرز ذلك من خلال تقاريره الرقابية.

بدوره، شكر الكرمي أ.فرج على استقبال وفد المصلحة، مؤكداً على أهمية العلاقة بين ديوان الرقابة ومصلحة مياه محافظة القدس.

كما وضع الكرمي أ.فرج في كافة حيثيات ملف " المياه " في مناطق الامتياز والتحديات التي تواجه المصلحة وطواقمها، إلى جانب الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المصلحة على هذا الصعيد، مشدداً على أهمية دور الديوان في دعم هذه الجهود والتشبيك مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه.

حضر اللقاء من المصلحة كل من المدير المالي أيمن جرادات، ومدير قسم التخطيط والتحليل المالي عمر أبو اقطيش، والمستشارة القانونية ضحى أبو جابر، ومدير العلاقات العامة فارس المالكي. كما حضر اللقاء من الديوان مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأداء السيد صالح مصلح، و ق.أ مدير عام الإدارة العامة للرقابة على البنية التحية مجدي ميتاني، ورئيس وحدة العلاقات العامة السيدة لانا عاصي.