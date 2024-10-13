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وطن الأخبار فلسطيني

شركة كهرباء محافظة القدس تعلن قطع الكهرباء عن مناطق في رام الله والبيرة

13.10.2024 11:27 AM
شركة كهرباء محافظة القدس تعلن قطع الكهرباء عن مناطق في رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الإثنين  الموافق 14/10/2024  عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :


خربثا بني حارث ، دير عمار ، مخيم دير عمار ، راس كركر ، الجانية ، بيتللو ، جمالة وشبتين


تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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