شركة كهرباء محافظة القدس تعلن قطع الكهرباء عن مناطق في رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الإثنين الموافق 14/10/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

خربثا بني حارث ، دير عمار ، مخيم دير عمار ، راس كركر ، الجانية ، بيتللو ، جمالة وشبتين



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.