حزب الله يتصدى لـمحاولة تسلل و"إسرائيل" تقر باشتباكات وجها لوجه

وطن: أعلن حزب الله التصدي لمحاولة تسلل من جنود الاحتلال في بلدة رامية جنوب لبنان، وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن "حادث أمني صعب"، في حين أعلن جيش الاحتلال خوض اشتباكات "وجها لوجه" في المنطقة.

وأكد حزب الله أن مقاتليه فجّروا عبوتين ناسفتين بقوات لجيش الاحتلال حاولت التسلل إلى بلدة رامية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال الحزب إنه استهدف بصاروخ موجّه آلية مدرعة في محيط موقع رامية، مشيرا إلى أن الاشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال بالأسلحة ‏المتوسطة والرشاشة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات "اللواء 8" تخوض اشتباكات وجها لوجه مع مقاتلين من حزب الله، وزعم القضاء على عدد منهم.

في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وقوع حادث أمني صعب في الجبهة الشمالية.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مروحيات عسكرية هبطت في مستشفى "رمبام" في حيفا لنقل جنود مصابين من لبنان.

عمليات حزب الله

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في عدة مستوطنات من شمال نهاريا إلى حيفا، وتحدثت عن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان خلال الساعات الماضية.

من جانبه، أعلن حزب الله قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة شوميرا وفي خلة وردة برشقات صاروخية.

وأكد في وقت سابق قصف قوة مشاة إسرائيلية في خربة زرعيت، واستهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في محيط بليدا ومواقع رميم والمرج والجرداح وثكنة زرعيت وفي مستوطنات المطلة وكفاريوفال والمنارة وكفرغلعادي.

وقال حزب الله إنه قصف أيضا مصنع المواد المتفجرة جنوب حيفا، وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية، وقاعدة حوما وثكنة معاليه غولاني في الجولان المحتل. كما أعلن أنه هاجم بمسيرات انقضاضية قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب حيفا وعين مرغليوت.

المصدر: الجزيرة