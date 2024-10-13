الاحتلال يكثّف عدوانه على مخيم جباليا.. شهداء ونسف مبانٍ سكنية شمالي ووسط قطاع غزة

وطن: نفّذ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أكبر عملية نسف لأبنية سكنية شمالي ووسط قطاع غزّة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار مخيم جباليا شمالي قطاع غزّة لليوم التاسع على التوالي، حيث نسف، فجر اليوم، عدداً من المنازل باستخدام الروبوتات المتفجرة، بالتزامن مع اشتعال النيران في مناطق عديدة في المخيم إثر القصف المتكرر.

ونسف جيش الاحتلال نسف عدداً من المنازل في منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي القطاع، في حين منعت قوات الاحتلال أهالي المخيم من العودة إليه وأطلقت النار على كل من يتحرك بداخله.

كما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها على جباليا البلد وبيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع استمرار طائرات الاحتلال بإطلاق النار اتجاه المناطق الشمالية الشرقية للقطاع.

وأشارت مصادر محلية إلى أن خمسة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة الاتصالات غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات جراء عمليات نسف عشرات المنازل غرب جباليا وفي محيط منطقتي الصفطاوي والتوام.

وقال مدير مشفى العودة د. محمد صالحة: إن الضغط كبير جدًا على المنظومة الصحية بشمال قطاع غزة ومخيم جباليا المحاصر كليًا لليوم الـ8 على التوالي، حيث يستقبل مشفى العودة عشرات الإصابات يوميًا والطواقم الطبية أنهكت أمام عدد العمليات الجراحية المعقدة جدًا.

وأضاف، أن حياة العديد من الجرحى مرهون بإدخال الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة التي منعها الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في النصيرات، ما أدى لاستشهاد 8 شهداء من عائلة واحدة.