الاحتلال يكشف عن عملية نفذها حزب الله قبل عام داخل فلسطين المحتلة قتل فيها ضابط وجنديين

رام الله - وطن: كشفت مصادر عبرية لأول مرة عن عملية برية نفذها عناصر من حزب الله داخل فلسطين المحتلة.

وحسب ما نشرته القناة 12 العبرية فان مجموعة من المقاومين من حزب الله تمكنوا من الدخول الى فلسطين المحتلة من قرية الظهيرة في الجنوب قبل عام وتحديدا في 9 اكتوبر الماضي.

ولفتت المصادر ان المجموعة اشتبكت مع قوات الاحتلال، حيث قتل في الاشتباك نائب قائد الفرقة 300 بالجيش الإسرائيلي واثنان من الجنود الذين كانوا ضمن قيادة العمليات.

ويعد هذا الاعلان الأول عن تنفيذ عناصر من حزب الله عمليات داخل فلسطين المحتلة.