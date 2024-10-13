الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من بلدتي سعير وبني نعيم شرق الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 14 مواطنا خلال اقتحام بلدتي سعير، وبني نعيم شرق الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شرق الخليل وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها ونكلت بالمواطنين، واعتقلت كلا من: علاء عايد الفروخ، ويزن جمال سليمان الفروخ، ورياض سامي جرادات، وباسل وعبد المنعم جرادات، وصايل تيسير شاهين جرادات، ونضال اسحق جرادات، ونجله عبد الله، واياد اسحق حامد جرادات، وإسحاق اياد إسحاق جرادات، وأحمد نصر الفروخ.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق الخليل، واعتقلت علي يعقوب صوالحة، وبهاء مازن بلوط، وعبد يوسف مرعي، وشقيقه حسام.

من جهة أخرى، شددت قوات الاحتلال من إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل، وأبقت على إغلاق حارات البلدة القديمة، ونصبت عدة حواجز عسكرية على بعض المداخل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.