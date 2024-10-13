قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتعتقل مواطنا من بيت ايبا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنا من بيت ايبا غرب نابلس، واقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيبات احتلالية اقتحمت قرية بيت ايبا غرب نابلس، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه، وعاثت به خرابا، وحطمت بعض محتوياته، واعتقلت منه الشاب محمد عبد الله إسماعيل.

وأضافت، أن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، منها منطقة الضاحية، وخلة العامود شرقا، ومنطقة رفيديا غربا، ومنطقة الدوار ومحيط البلدة القديمة وسط المدينة، كما داهم جنود مشاة أحياء البلدة القديمة، ولم يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.