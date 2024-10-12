بالفيديو| "حماس" لعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة: مصير أبنائكم إلى المجهول

وطن: نشر الموقع الرسمي لحركة حماس، مساء السبت، فيديو جديد حمل عنوان "مر عام على الوعود الكاذبة"، في إشارة للوعود التي يطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ بداية الحرب، بإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة أحياء.

وأوردت "حماس" في الفيديو صورًا للأسرى الإسرائيليين الستة الذين أعادهم جيش الاحتلال لعائلاتهم جثثًا في الـ 20 من أغسطس/ آب الماضي.

وأضافت "حماس" في إشارتها لنتنياهو: "وعد أهالي الأسرى بأن يعيدهم أحياء عبر الضغط العسكري وحرب الإبادة.. عادوا جميعًا قتلى بسبب وعده المشؤوم".

وختمت الحركة الفيديو بعبارة "مصير أبنائكم إلى المجهول".