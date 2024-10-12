اسامة حمدان: الاحتلال يسعى من خلال عملياته العسكرية الى تهجير مليوني فلسطيني من القطاع

وطن: قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، بأن ما يحدث في شمال قطاع غزة يعد "عملية إبادة" منظمة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين.

وأوضح حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي قام بمنع دخول المواد الغذائية إلى شمال القطاع منذ أكثر من عشرة أيام، مما يفاقم معاناة السكان ويضعهم تحت حصار خانق، خاصة في منطقة جباليا، بهدف إنهاكهم بالجوع والعطش.

وأضاف حمدان أن الاحتلال حاول التقدم عسكرياً في شمال غزة، إلا أن المقاومة الفلسطينية واجهت تلك المحاولات بشراسة وتمكنت من صد القوات الإسرائيلية.

ولفت الى أن هذه المحاولات المتكررة من قبل الاحتلال فشلت في كسر إرادة المقاومة، مؤكداً أن ما يحدث في مخيم جباليا يمثل "جريمة ضد الإنسانية" حيث يركز الاحتلال على استهداف المدنيين بدلاً من مواجهة المقاومين بشكل مباشر.

وأشار حمدان إلى أن الاحتلال لا يستهدف قطاع غزة وحده، بل يسعى من خلال عملياته العسكرية لتهجير مليوني فلسطيني من القطاع.

ووصف استخدام الاحتلال لمصطلح "اليوم التالي للحرب" بأنه جزء من حملة تضليل تهدف إلى فرض إدارة تابعة له في غزة بعد انتهاء العدوان.

وأكد أن الفلسطينيين يسعون إلى تشكيل إدارة انتقالية من خلال حكومة وفاق وطني أو لجنة لإدارة الوضع في غزة في المرحلة المقبلة.