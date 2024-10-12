الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية تنظم تظاهرة تنديدا بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق شعبنا

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة تنديداً بحرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من عام، والعدوان المستمر على لبنان بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وممثلين عن أحزاب ألمانية.

ورفع المشاركون في التظاهرة التي سارت في الشارع الرئيسي بالمدينة، العلمين الفلسطيني واللبناني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعبين، وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة ولبنان.

كما رفع المشاركون أياديهم ملطخة بسائل أحمر تجسيدًا لاستمرار مجازر القتل والإبادة في قطاع غزة ولبنان.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين ولبنان، والدعوة لوقف الحرب، ووقف قتل الأطفال وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها سامر بلال أصلان: " اكثرمن عام مر على حرب الإبادة في غزة ومازال العالم يقف موقف المتفرج والابادة مازلت مستمرة والدعم الأمريكي لم يتوقف لدولة الاحتلال".

وناشد اصلان الامم المتحدة والمنظمات الإنسانية بضرورة إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجاعة حقيقة خاصة في الشمال وكافة مناطق القطاع.