العدوان الواسع على لبنان مستمر: شهداء في غارات على مناطق متعدّدة من البلاد

وطن: يواصل جيش الاحتلال عدوانه على لبنان، مستهدفاً العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، إضافة إلى مناطق الجنوب والبقاع وبعلبك – الهرمل، فضلاً عن مناطق في جبل لبنان، وفي قضاء البترون.

وأكدت مصادر لبنانية، السبت، ارتقاء شهيدين ووقوع عدد من الجرحى، بينهم 3 أطفال، من جراء عدوان إسرائيلي استهدفت دير بلا في البترون.

وارتقى 5 شهداء وأصيب 14 مواطناً في غارة شنّها الاحتلال على بلدة المعيصرة في جبل لبنان.

وفي الجنوب، نفذ طيران الاحتلال غارة على بلدة عيتا الشعب، كما استهدف بلدات القوزح وحاريص والبازورية.

والشهداء اليوم يُضافون إلى حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، التي ارتفعت إلى 2255 شهيداً و10524 جريحاً، منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى الجمعة في الـ11 من تشرين الأول/أكتوبر 2024، وفق ما نشرته وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أنّ 26 شهيداً و144 جريحاً هم حصيلة ضحايا العدوان، الجمعة، موضحةً توزّعهم على مختلف المناطق اللبنانية، إذ ارتقى 17 شهيداً وأُصيب 62 شخصاً في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، بينهم 3 شهداء و41 جريحاً في النبطية.

وارتقى شهيد وجُرح 22 شخصاً من جراء العدوان الإسرائيلي على البقاع، واستشهد 5 وأصيب 19 آخرون في الغارات الإسرائيلية على بعلبك – الهرمل.

من جهتها، أعلنت "اليونيفيل" تعرض مبانٍ في موقعٍ تابع لها في بلدة رامية الجنوبية لأضرار جسيمة، بسبب قصف إسرائيلي على محيطه، ليل الجمعة – السبت.

وأفادت بإصابة أحد أفرادها في مقرّ لها في الناقورة، ليل أمس، مشيرةً إلى أن الإصابة جاءت "برصاصة لا نعرف مصدرها بعد".

وفي وقتٍ سابق اليوم، ارتكب الاحتلال مجزرة في بلدة البيسارية الجنوبيةـ قضاء صيدا، حيث ارتقى 5 شهداء، بينهم 4 أطفال، في قصفٍ لمبنى سكني، ليل أمس.