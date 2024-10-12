بعد أن أعلنته "إسرائيل" شخصاً "غير مرغوب فيه".. أكثر من مئة دولة تدعم غوتيريش

وطن: أعربت أكثر من 100 دولة، السبت، عن دعمها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعد أن أعلنته "إسرائيل" بأنه شخصاً "غير مرغوب فيه"، وفق ما ذكر موقع شبكة "أن بي سي نيوز".

وذكر الموقع أنّ هناك أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، وقعت على رسالة لدعم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، بعد أن أعلنه وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري بأنه "شخصاً غير مرغوب فيه"، وأنّه "سيتم منعه من الدخول إليها".

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد شكك مسؤولان إسرائيليان كبيران في امتلاك كاتس صلاحية منع غوتيريش من دخول فلسطين المحتلة، وقال أحدهما إنّ "هذه مجرد خطوة للتوتير".

وأدانت رسالة الدول المئة، التي بادرت إلى توقيعها جنوب أفريقيا والبرازيل وإسبانيا والمكسيك وأوغندا، من بين دول أخرى، بيان كاتس، مؤكّدةً على "الدعم الكامل والثقة الكاملة من جانب المجموعة في الأمين العام وعمله".

فيما لم توقع الولايات المتحدة على الرسالة الداعمة لغوتيريش.

وكان غوتيريش انتقد أيضاً شنّ قوات الاحتلال غارات جوية متواصلة في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت، قائلاً: "لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن الانتهاكات المنهجية للقانون الإنساني الدولي، فالوقت بدأ ينفذ".

وأعلن الأمين العام أنّ "إسرائيل" رفضت مقترحاً من الولايات المتحدة وفرنسا ونال دعم دول أخرى لوقف لإطلاق النار ما يسمح بإجراء مفاوضات.

هذا وتستمر التوترات في التصاعد بين كيان الاحتلال والأمم المتحدة، حيث تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية المستقلة في قضايا الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب ضد "إسرائيل".

ووصف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأمم المتحدة بأنها "مناهضة لإسرائيل"، فيما تلقى جيش الاحتلال إدانات دولية لاعتداءاته البربرية هذا الأسبوع على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفل" في لبنان.