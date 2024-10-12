وثائق سرية تظهر أن حماس حاولت إقناع إيران بالانضمام إلى هجومها في السابع من أكتوبر

استعرضت صحيفة التايمز ما زعمته أنه محاضر 10 اجتماعات بين كبار قادة حماس. وتُظهر السجلات أن الجماعة المسلحة تجنبت عدة تصعيدات منذ عام 2021 للخداع إلى أنها قد تم ردعها - بينما كانت تسعى للحصول على دعم إيراني لهجوم كبير.

كتب: رونين بيرجمان وآدم راسجون وباتريك كينجسلي

ترجمة وطن: لأكثر من عامين، اجتمع يحيى السنوار مع كبار قادة حماس وخططوا لما كانوا يأملون أن يكون الهجوم الأكثر تدميراً وزعزعة للاستقرار على "إسرائيل" في تاريخ حماس الممتد لأربعة عقود.

تقدم محاضر "اجتماعات حماس السرية"، التي استولى عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي وحصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، سجلاً مفصلاً للتخطيط للهجوم ي في 7 أكتوبر، فضلاً عن تصميم السنوار على إقناع حلفاء حماس، إيران وحزب الله، بالانضمام إلى الهجوم أو على الأقل الالتزام بمعركة أوسع مع "إسرائيل" إذا شنت حماس غارة مفاجئة عبر الحدود.

تُظهر "الوثائق" المزعومة، التي تمثل تقدمًا في فهم حماس، أيضًا جهودًا مكثفة لخداع "إسرائيل" بشأن نواياها حيث أرست المجموعة الأساس لهجوم جريء وحريق إقليمي كان السنوار يأمل أن يتسبب في "انهيار" إسرائيل.

تتكون "الوثائق" من "محاضر من 10 اجتماعات تخطيط سرية" لمجموعة صغيرة من القادة السياسيين والعسكريين لحماس في الفترة التي سبقت الهجوم، في 7 أكتوبر 2023. تتضمن المحاضر 30 صفحة من التفاصيل غير المعلنة سابقًا حول الطريقة التي تعمل بها قيادة حماس والاستعدادات التي دخلت في هجومها.

وتوضح "الوثائق" المزعومة، التي تحققت منها صحيفة التايمز، الاستراتيجيات والتقييمات الرئيسية للمجموعة القيادية:

خططت حماس في البداية لتنفيذ الهجوم، الذي أطلقت عليه اسم "المشروع الكبير"، في خريف عام 2022. لكن المجموعة أرجأت تنفيذ الخطة لأنها حاولت إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة.

وفي حين أعدوا الحجج الموجهة إلى حزب الله، قال قادة حماس إن "الوضع الداخلي في إسرائيل" - في إشارة واضحة إلى الاضطرابات بشأن خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل لإصلاح القضاء - كان من بين الأسباب التي جعلتهم "مضطرين إلى التحرك نحو معركة استراتيجية".

في يوليو/تموز 2023، أرسلت حماس مسؤولاً رفيع المستوى إلى لبنان، حيث التقى بقائد إيراني كبير وطلب المساعدة في ضرب المواقع الحساسة في بداية الهجوم.

وأبلغ القائد الإيراني الكبير حماس أن إيران وحزب الله داعمان من حيث المبدأ، لكنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير؛ ولا تذكر المحاضر مدى تفصيل الخطة التي قدمتها حماس لحلفائها.

وتقول "الوثائق" أيضًا إن حماس خططت لمناقشة الهجوم بمزيد من التفصيل في اجتماع لاحق مع حسن نصر الله، زعيم حزب الله في ذلك الوقت، لكنها لا توضح ما إذا كانت المناقشة قد حدثت.

شعرت حماس بالاطمئنان إلى الدعم العام لحلفائها، لكنها خلصت إلى أنها قد تحتاج إلى المضي قدمًا دون مشاركتهم الكاملة - جزئيًا لمنع "إسرائيل" من نشر نظام دفاع جوي جديد متقدم قبل وقوع الهجوم.

كما تأثر قرار الهجوم برغبة حماس في تعطيل الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية، وترسيخ احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية والجهود الإسرائيلية لممارسة سيطرة أكبر على مجمع المسجد الأقصى في القدس، المقدس في كل من الإسلام واليهودية والمعروف لدى اليهود باسم جبل الهيكل.

تجنبت حماس عمدًا المواجهات الكبرى مع "إسرائيل" لمدة عامين من عام 2021، من أجل تعظيم مفاجأة هجوم 7 أكتوبر. وكما رأى القادة، "يجب عليهم إبقاء العدو مقتنعًا بأن حماس في غزة تريد الهدوء".

قال قادة حماس في غزة إنهم أطلعوا إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحماس المقيم في قطر، على "المشروع الكبير". ولم يكن معروفًا من قبل ما إذا كان هنية، الذي اغتالته "إسرائيل" في يوليو، قد أُطلع على الهجوم قبل وقوعه.

مقدمة للحرب

توفر "الوثائق" سياقًا أكبر لواحدة من أكثر اللحظات المحورية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، حيث تُظهر أنها كانت تتويجًا لخطة استمرت لسنوات، فضلاً عن كونها خطوة تشكلت جزئيًا من خلال أحداث محددة بعد عودة نتنياهو إلى السلطة في أواخر عام 2022.

تُظهر "الوثائق" أن السنوار وقادة حماس الآخرين أرادوا الوقت لتهدئة القادة الإسرائيليين وإعطائهم شعورًا زائفًا بالأمن قبل مهاجمة "إسرائيل" الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 اسرائيليا ودفع "إسرائيل" إلى قصف غزة وغزوها، مما أسفر عن مقتل "استشهاد" عشرات الآلاف من المدنيين والنشطاء الفلسطينيين. وفي نهاية المطاف، اتسع نطاق الهجوم إلى حرب أوسع نطاقا بين "إسرائيل" وحلفاء حماس الإقليميين، مما أدى إلى اغتيال "إسرائيل" لكبار القادة الإيرانيين وحزب الله وغزوها للبنان، فضلا عن الضربات الصاروخية الباليستية الإيرانية على "إسرائيل".

لقد كان مدى علم إيران وحزب الله بالخطط الأولية لحماس أحد الألغاز المستمرة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقد اكتسب السؤال صدى جديدا في الأسابيع الأخيرة، بعد غزو "إسرائيل" للبنان والضربات الإيرانية على "إسرائيل".

وقد نفى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، علنا أن إيران لعبت أي دور في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ووصف المسؤولون الأميركيون المعلومات الاستخباراتية بأنها تظهر أن القادة الإيرانيين الرئيسيين فوجئوا بالهجوم، مما أثار الشكوك في أن إيران لعبت دورا مباشرا في التخطيط. ولكن قادة حماس تحدثوا على نطاق واسع عن الدعم الذي تلقوه من حلفائهم الإقليميين، وكانت هناك تقارير متفرقة ومتضاربة في بعض الأحيان تفيد بأن مسؤولين إيرانيين وحزب الله ساعدوا في التخطيط للهجوم وتدريب المقاتلين.

تم اكتشاف المحاضر على جهاز كمبيوتر عثر عليه جنود إسرائيليون في أواخر يناير/كانون الثاني أثناء تفتيشهم لمركز قيادة تحت الأرض لحماس في خان يونس، جنوب غزة، والذي انسحب قادة المجموعة مؤخرًا.

قامت صحيفة التايمز بتقييم صحة "الوثائق" من خلال مشاركة بعض محتوياتها مع أعضاء وخبراء مقربين من حماس. قال صلاح الدين العواودة، عضو حماس ومقاتل سابق في جناحها العسكري وهو الآن محلل مقيم في اسطنبول، إنه كان على دراية ببعض التفاصيل الموصوفة في "الوثائق" وأن الاحتفاظ بملاحظات منظمة يتفق مع الممارسات العامة للجماعة. كما أكد محلل فلسطيني مطلع على الأعمال الداخلية لحماس، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مواضيع حساسة، بعض التفاصيل وكذلك العمليات الهيكلية العامة لحماس والتي تتوافق مع "الوثائق".

وفي تقرير داخلي منفصل حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز، خلص الجيش "الإسرائيلي" إلى أن "الوثائق "حقيقية وتمثل فشلاً آخر من جانب مسؤولي الاستخبارات في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. كما بحثت صحيفة نيويورك تايمز في التفاصيل المذكورة في سجلات الاجتماع للتأكد من أنها تتوافق مع الأحداث الفعلية.

وقد أثار اكتشاف هذه السجلات انتقادات بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. فقد تساءلت المراجعة العسكرية الداخلية "للوثائق" عن سبب فشل جواسيس "إسرائيل" في الحصول عليها قبل أن تشن حماس هجومها أو في تمييز الاستراتيجية التي تصفها. وفي حين حصلت "إسرائيل" على خطط حماس القتالية قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، رفض القادة الإسرائيليون مراراً وتكراراً فكرة أن حماس لديها القدرة أو النية لتنفيذها على الفور.

ورفض الجيش "الإسرائيلي" التعليق. ولم تستجب حماس وحزب الله لطلبات التعليق. ونفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الادعاءات الواردة في المحاضر.

وقال البيان الإيراني: "لقد تم تنفيذ كل التخطيط واتخاذ القرار والتوجيه من قبل الجناح العسكري لحماس المتمركز في غزة وحده، وأي ادعاء يحاول ربطه بإيران أو حزب الله - إما جزئياً أو كلياً - خالٍ من المصداقية ويأتي من وثائق ملفقة".

التحدث بالرموز

تشير "الوثائق" لأول مرة إلى العملية في يناير 2022، عندما تظهر المحاضر أن قادة حماس ناقشوا الحاجة إلى تجنب الانجرار إلى مناوشات صغيرة للتركيز على "المشروع الكبير". ووجد ضباط المخابرات الإسرائيلية أن قادة حماس استخدموا مرارًا وتكرارًا نفس العبارة في سياقات مماثلة، لكن الضباط لم يفهموا معنى المصطلح حتى قرأوا "الوثائق" بعد الهجوم، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية حول قادة حماس.

لا تقدم المحاضر قائمة واضحة بكل شخص في كل اجتماع، لكنها تنص على أن السنوار حضر جميع المناقشات، بينما انضم نائبه إلى ثلاثة على الأقل. كما تم إدراج العديد من القادة العسكريين المشار إليهم بأسمائهم الحربية فقط على أنهم حضروا.

خلص محللو الاستخبارات الإسرائيليون، وفقًا لعدة مسؤولين إسرائيليين وتقييم الجيش "للوثائق"، إلى أن كبار القادة العسكريين لحماس، محمد ضيف ومروان عيسى ومحمد السنوار، كانوا من بين أولئك المدرجين بالاسم المستعار. وقال المحلل الفلسطيني المطلع على الأعمال الداخلية لحماس إنه يعتقد أيضًا أن المحاضر أظهرت أن ضيف كان حاضرًا.

خلال اجتماع في أبريل 2022، احتفل القادة بكيفية مرور الأجزاء الأكثر توتراً من شهر رمضان دون تصعيد كبير، مما ساعد حماس على "إخفاء نوايانا" و"تمويه الفكرة الكبيرة (مشروعنا الكبير)". وتحدثوا عن الحفاظ على الذخيرة وتنفيذ "عملية تمويه وخداع كبيرة ومقنعة".

في يونيو 2022، قال القادة إن العملية استمرت في اكتساب الزخم: وأشاروا إلى أن حماس تجنبت الصدام مع "إسرائيل" بعد أن نظم القوميون المتطرفون اليهود مسيرة استفزازية عبر البلدة القديمة في القدس في أواخر مايو، مما عزز الانطباع الخاطئ بأن المجموعة لم تعد تسعى إلى مواجهة كبرى. في حين تحدث قادة حماس بشكل غامض في الأماكن العامة عن كيفية محاولتهم خداع "إسرائيل" في السنوات التي سبقت الهجوم، تكشف المحاضر في هذه المرحلة، كانت الاستعدادات للهجوم على بعد شهر تقريبًا من الانتهاء، وفقًا لمحضر اجتماع يونيو 2022. تضمنت الخطط ضرب 46 موقعًا يحرسها القسم العسكري الإسرائيلي الذي يحرس الحدود، ثم استهداف قاعدة جوية رئيسية ومركز استخبارات، بالإضافة إلى المدن والمستوطنات.

وقال القادة إنه سيكون من الأسهل استهداف تلك المناطق السكنية إذا تم اجتياح القواعد العسكرية أولاً - وهو التنبؤ الذي ثبت أنه صحيح في 7 أكتوبر. بدت هذه الخطط العسكرية وكأنها نسخة مبسطة ومعدلة قليلاً من خطة المعركة الأكثر تفصيلاً التي اعترضتها "إسرائيل" في عام 2022 لكنها رفضتها.

وفي إشارة إلى مدى سرية إعداد الهجوم، قرر السنوار ومرؤوسيه أن الخطط يجب أن تظل سرية عن العديد من مقاتلي حماس من ذوي الرتب الدنيا حتى عدة ساعات قبل الهجوم، وفقًا لمحضر اجتماع يونيو.

في نفس الاجتماع، ناقش السنوار أيضًا بإيجاز مع زملائه كيف أن الهجوم الكبير على "إسرائيل" من المرجح أن يتطلب تضحيات، على ما يبدو من سكان غزة العاديين. كانت هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي تم فيها التلميح إلى المشقة التي قد يعاني منها المدنيون الفلسطينيون في المحضر. منذ 7 أكتوبر، اعترف بعض قادة حماس بأن الهجوم المضاد الإسرائيلي الناتج تسبب في دمار هائل، لكنهم قالوا إنه كان "ثمنًا" يجب على الفلسطينيين دفعه من أجل الحرية.

بدا مجلس القيادة، الذي اجتمع في سبتمبر 2022، مستعدًا لبدء الهجوم في غضون شهر، خلال الأعياد اليهودية الكبرى، واستعرض السنوار أحدث خطط المعركة. لا تشرح "الوثائق" سبب تأجيل الهجوم، لكن الموضوع المتكرر هو جهود قيادة حماس لحشد الدعم للعملية من إيران وحزب الله.

مغازلة الحلفاء

في ديسمبر/كانون الأول 2022، تولت حكومة يمينية متطرفة جديدة السلطة في "إسرائيل"، وأعادت نتنياهو إلى السلطة. وأشار زعماء حماس في اجتماع عقد في الشهر التالي إلى أنهم بحاجة إلى الوقت لتقييم سلوك الحكومة، قائلين إن إيتامار بن جفير، الوزير اليميني المتطرف المعروف بأفعاله الاستفزازية تجاه الفلسطينيين، قام بالفعل بجولة مثيرة للجدال في حرم المسجد الأقصى.

وتوقع القادة أن تصرفات الحكومة "ستساعدنا في التحرك نحو المشروع الكبير" من خلال جذب انتباه حلفاء حماس وتعزيز الدعم لهجومهم.

في اجتماع عقد في مايو/أيار 2023، أعرب السنوار وزملاؤه عن ارتياحهم لتمرير شهر رمضان آخر دون الانجرار إلى مواجهة بسيطة مع "إسرائيل"، على الرغم من التوترات في المسجد الأقصى والتصعيد القصير بين "إسرائيل" والجهاد الإسلامي.

ومرة أخرى، بدا أنهم مستعدون لوضع اللمسات الأخيرة على خطط الهجوم. ووفقًا للمحاضر، ناقش الزعماء ما إذا كانوا سيطلقون الهجوم في 25 سبتمبر، عندما يحتفل معظم الإسرائيليين بيوم الغفران، وهو اليوم الأكثر قداسة في التقويم اليهودي، أو في 7 أكتوبر، الذي تزامن في ذلك العام مع اليوم المقدس اليهودي سيمخات توراه. وشدد الزعماء على أهمية تجنب أي تصعيد كبير مع "إسرائيل" من شأنه أن يزعج استعداداتهم النهائية.

وقال المحضر: "نحن بحاجة إلى السيطرة على سلوك الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى، حتى لا نلجأ إلى الاستفزازات التي من شأنها أن تدمر مشروعنا". بالإضافة إلى ذلك، تهدف حماس إلى نقل الانطباع بأن "غزة تريد الحياة والنمو الاقتصادي".

وفي نفس الاجتماع، قال مجلس القيادة إنهم يريدون تنفيذ الهجوم بحلول نهاية عام 2023 لأن "إسرائيل" أعلنت أنها تعمل على تطوير نوع جديد من الليزر يمكنه تدمير صواريخ حماس بكفاءة أكبر من نظام الدفاع الجوي الحالي.

وبحسب "الوثائق"، خططت حماس لتقديم الهجوم إلى حزب الله كوسيلة لعرقلة الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية، وهي الخطوة التي كانت لتزيد من دمج "إسرائيل" في الشرق الأوسط دون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل كامل.

ووفقًا لمحاضر اجتماع أغسطس/آب 2023، ناقش نائب السنوار، خليل الحية، الخطة في الشهر السابق مع القائد الإيراني الكبير، محمد سعيد إيزادي من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي كان متمركزًا في لبنان وساعد في الإشراف على علاقات طهران مع الجماعات المسلحة الفلسطينية. وذكرت تلك المحاضر أيضًا أن الحية كان ينوي طرحها مع السيد نصر الله، زعيم حزب الله.

تم تأجيل الاجتماع مع السيد نصر الله، ولا توضح محاضر الاجتماعات اللاحقة ما إذا كان نائب حماس قادرًا في النهاية على تقديم هذه الحجة له شخصيًا.

في حين اعترف مسؤولون من حماس وإيران سابقًا ببعض مستويات التنسيق قبل الهجوم، لم يتم الإبلاغ عن مدى اتصالاتهم سابقًا.

كما قوضت المحاضر التقارير التي تحدثت عن وجود خرق بين قيادة حماس في غزة وزعيمها السياسي المقيم في قطر هنية. تُظهر المحاضر أن القادة تبادلوا معلومات حساسة مع هنية، وأطلعوه على "المشروع الكبير" وقرروا أنه من بين قيادة حماس في الخارج، يجب إبلاغه فقط بالاجتماعات التي يأمل الحية في عقدها مع حزب الله وإيران.

وأفادت محاضر أغسطس/آب ــ الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها صحيفة التايمز ــ أن الحية أبلغ القائد الإيراني الكبير إيزادي أن حماس ستحتاج إلى المساعدة في ضرب المواقع الحساسة خلال "الساعة الأولى" من الهجوم.

ووفقا للوثيقة، قال إيزادي إن حزب الله وإيران رحبا بالخطة من حيث المبدأ، لكنهما يحتاجان إلى الوقت "لإعداد البيئة".

ونتيجة لهذا، بدا قادة حماس متفائلين بأن حلفائهم لن يتركوهم "مكشوفين"، لكنهم تقبلوا أنهم قد يحتاجون إلى تنفيذ الهجوم بمفردهم. وجاء في الوثيقة الصادرة في أغسطس/آب أن ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، فضلاً عن الوجود الإسرائيلي المتزايد في مجمع المسجد الأقصى، "لا يمكن أن يجعلنا نتحلى بالصبر".

ولم يستجب مكتب الحية لطلبات التعليق، ولكن في مقابلة مع صحيفة التايمز العام الماضي، وصف هجوم أكتوبر/تشرين الأول بأنه "عمل عظيم" "أيقظ العالم من نومه العميق".

وفي النهاية، لم تضرب إيران "إسرائيل" بشكل مباشر إلا بعد أشهر من هجوم حماس، ولم يأت حزب الله لمساعدة حماس إلا في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن بدأت "إسرائيل" في استعادة السيطرة على حدودها. واستمر حزب الله في تشتيت انتباه الجيش "الإسرائيلي" عن غزة بإطلاق الصواريخ على "إسرائيل". وأدى المواجهة إلى حرب شاملة اغتالت فيها "إسرائيل" السيد نصر الله وقادة آخرين من حزب الله وغزت معاقل الجماعة في جنوب لبنان.

كانت حماس أكثر نجاحًا في جهودها لتضليل "إسرائيل". في الساعات الأولى من يوم 7 أكتوبر، اكتشف ضباط الاستخبارات الإسرائيليون أن مقاتلي حماس شرعوا في مناورة غير عادية. لكنهم رفضوا أهميتها، وخلصوا إلى أنها كانت مناورة تدريبية أو مناورة دفاعية.

"يُقدر أن حماس ليست مهتمة بالتصعيد والدخول في مواجهة في الوقت الحاضر"، هذا ما جاء في مذكرة سرية للغاية وزعها ضباط الاستخبارات في الساعة 3:17 صباحًا، واستعرضتها صحيفة نيويورك تايمز لاحقًا.

بعد أكثر من ثلاث ساعات بقليل، بدأ الهجوم.

ساهمت فرناز فاسيحي في إعداد التقرير.

رونين بيرجمان كاتب في مجلة نيويورك تايمز، ومقرها تل أبيب. أحدث كتاب له هو "انهض واقتل أولاً: التاريخ السري للاغتيالات المستهدفة من قبل إسرائيل"، الذي نشرته دار راندوم هاوس. المزيد عن رونين بيرجمان

آدم راسغون مراسل لصحيفة نيويورك تايمز في القدس، يغطي الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية. المزيد عن آدم راسغون

باتريك كينجسلي هو رئيس مكتب صحيفة نيويورك تايمز في القدس، ويتولى تغطية "إسرائيل" وغزة والضفة الغربية. المزيد عن باتريك كينجسلي

المصدر: The New York Times