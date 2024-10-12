بعد استدعاء أسامة النجار من قبل النيابة العامة.. النقابات الصحية تحذر الحكومة من المساس به

وطن: حذرت النقابات الصحية الحكومة من اتخاذ أي إجراء بحق رئيس الاتحاد أسامة النجار، بعد استدعائه اليوم من قبل النيابة العامة.

واستهجنت النقابات الصحية استدعاء النجار واعتبرته أمراً مداناً ومرفوضًا، كون حرية التعبير مكفولة بالقانون، موضحة أن ماتحدث به رئيس الاتحاد هو جزء بسيط من معاناة الموظفين في ظل الحكومة الحالية.

وحذرت النقابات أي جهة من اتخاذ أي إجراء بحق رئيس الاتحاد أسامة النجار، لأن النقابات لن تقف مكتوفة الايدي بل سترد فورا على أي إجراء يتخذ بحقه، وستتحمل الحكومة تبعات أي تصرف تجاه رئس الاتحاد.

وكان النجار قد نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ، قبل يومين، منشورا تحدث فيه عن "حكومة التقشف" ..

بيان نقابات المهن الصحية كما وصل وطن