المقاومة تستهدف قوة إسرائيلية من 15 جندياً في جباليا وتوقع دبابات الاحتلال في كمائنها

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، عن تمكّن مقاتليها من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جندياً خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا شمال القطاع، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي 3 بيانات منفصلة، أكدت استهداف دبابة من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة "التوام" شمال مدينة غزة، وكذلك استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" قرب محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة، شمال القطاع.

وأعلنت استهداف مقاتليها لدبابتين من نوع "ميركافا" وجرّافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، مشيرة إلى أنّ مقاتليها رصدوا الطيران المروحيّ لإخلاء الإصابات.

ونشرت القسام مشاهد لتفجير عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية هندسية في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع .

سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أكدت تفجير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة بعبوة برميلية شديدة الانفجار من نوع (ثاقب).

وأعلنت عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية عند مفترق "التوام" غرب شمال قطاع غزة بعبوة من نوع (ثاقب) تمّ زرعها في وقت سابق.

كتائب شهداء الأقصى من جهتها، أعلنت استهدافها بقذائف الهاون العيار النظامي تجمّعاً لجنود الاحتلال ولآلياتهم العسكرية قرب محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

كما نشرت مشاهد من استهداف مقاتليها بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني موقع القيادة والسيطرة في الإدارة المدنية شرق معسكر جباليا بصاروخ موجّه من نوع "107".

من جهته، قال المتحدّث باسم قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أبو خالد إنّ "قواتنا تواصل التصدّي لقوات الاحتلال على محاور مدينة جباليا ومخيمها، في عمليات تصادم من مسافة صفر، وتنجح في عرقلة تقدّمها، وإلحاق الخسائر الفادحة بآلياتها".

وأكد أنّ ما أعلن عنه الاحتلال "من خسائر في معارك جباليا، لا يعكس الحقيقة، ولا يكشف العدد الحقيقي لقتلاه وجرحاه".

وأضاف أنّ وحدة المدفعية في قوات الشهيد عمر القاسم قامت بالاشتراك مع مقاتلي ألوية الناصر صلاح الدين، بدكّ تحرّكات الاحتلال في محيط مقبرة الفالوجة، غرب مخيم جباليا بقذائف الهاونات من العيار الثقيل وألحقت بها أضراراً.

وذكر أنّ وحدة المدفعية في قوات الشهيد عمر القاسم، واصلت بالاشتراك مع سرايا القدس، ومقاتلي كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، استهداف قوات الاحتلال في محيط الإدارة المدنية، شرق مخيم جباليا، بالهاونات من العيار الثقيل، مشيراً إلى أن نقاط الاستطلاع عن قرب أكدت أن القذائف أصابت أهدافها بدقة.