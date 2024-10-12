وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفد من حركة فتح

وطن: استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 12 أكتوبر وفداً من حركة فتح برئاسة محمود العالول، نائب رئيس الحركة، وبمشاركة روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح، وبحضور سفير فلسطين دياب اللوح

وأكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن اللقاء شهد دوراً بارزاً لوفد حركة فتح في إعادة التأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم أرضهم، وأشاد العالول بالدور المصري الريادي في دعم الحقوق الفلسطينية، وأعرب عن تقديره لجهود مصر في دعم وحدة الصف الفلسطيني وفي مساعيها لرفع الحصار عن قطاع غزة والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد وزير الخارجية والهجرة موقف مصر الثابت في دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ورفضها لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تقسيم أراضيهم، كما شدد الوزير عبد العاطي على دور مصر المحوري في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة في ظل التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح.

وأشار الوزير عبد العاطي أيضاً إلى أهمية الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى، وأكد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعم السلطة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد العالول، باسم الوفد الفلسطيني، أن حركة فتح والشعب الفلسطيني ينظران إلى مصر كشريك استراتيجي لا غنى عنه ، وأشاد بالتزام مصر بتعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتقديم الدعم الدائم لقضية فلسطين في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن استمرار التنسيق والتعاون مع مصر سيعزز من قدرة الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال وتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.

في ختام اللقاء، أعرب الوفد الفلسطيني عن تقديره الكبير للدور المصري القيادي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في مواصلة النضال الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة.