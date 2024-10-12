شركة كهرباء محافظة القدس تعلن قطع الكهرباء في بعض المناطق بمحافظة بيت لحم

وكالة وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم الأحد الموافق 13/10/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

• مبنى البلدية بيت لحم وأجزاء من ساحة المهد وأجزاء من نزول العين والمنطقة المحيطة

• أجزاء من الخضر وتشمل أجزاء من بداية أول شارع البالوع والمنطقة المحيطة

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.