شركة كهرباء محافظة القدس تعلن عن قطع الكهرباء في بعض مناطق القدس

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الأحد الموافق 13/10/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

أجزاء من منطقة بيت حنينا والمطار وتشمل : محيط مدرسة اللوثري ، محيط مسجد الهجرة ، محيط مشاريع لنا القدس ، محيط شارع البانياس ، محيط شارع الحديبة ، محيط مدرسة الإيمان ، محيط شارع مرج بن عامر ، محيط شارع أحمد الصفدي ، محيط شارع البيسان ، محيط شارع مي زيادة.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.