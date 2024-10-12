شركة كهرباء محافظة القدس تعلن قطع الكهرباء عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة
12.10.2024 12:01 PM
وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم الأحد الموافق 13/10/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :
أجزاء من البيرة شارع القدس وتشمل دوار الأمعري والمجاورين ، مخبز الأمانة والمجاورين
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.