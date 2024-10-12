الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق جديدة شمال غزة لتوسيع عدوانه

وطن: طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطنين في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم قسرا، بهدف توسيع عدوانه، الذي بدأه في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وطالب الاحتلال المواطنين في منطقة سماها "D5"، وهي: جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وصولا إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، وهي مناطق الصفطاوي، وأجزاء من حي الشيخ رضوان، بالإخلاء فوراً عبر شارع صلاح الدين باتجاه المنطقة الإنسانية- على حد زعمه جنوب القطاع.

والمنطقة المستهدفة تشمل أيضا المآوي الموجودة فيها، حيث يقطن في هذه المناطق عشرات الآلاف من المواطنين، إضافة إلى أن الآلاف نزحوا إليها من مخيم جباليا وبلدات جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، مع بداية اجتياح الإسرائيلي لها قبل أسبوع.

ولليوم السابع على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا وحشيا على شمال قطاع غزة، يتركز في مخيم جباليا، ومنطقتي بيت حانون، وبيت لاهيا، في محاولة لتهجير قسري للمواطنين.