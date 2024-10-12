الصين: الاعتداءات على قوات اليونيفيل في لبنان "غير مقبولة" وينبغي محاسبة المسؤولين عنها

وطن: أدانت الصين اعتداءات "إسرائيل" على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، ودعت لضمان سلامة أفرادها.

جاء ذلك على لسان متحدثة وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي عقدته، الجمعة، في العاصمة بكين.

وشددت نينغ على أن الاعتداء على قوات اليونيفيل بصورة متعمدة يتعارض مع القانون الإنساني وينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي نصَّ على وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله بعد حرب عام 2006.

وقالت: "تعرب الصين عن قلقها الشديد من اعتداءات قوات الدفاع الإسرائيلية على قوات حفظ السلام، وتدين هذه الاعتداءات بأشد العبارات".

وذكرت أن الاعتداءات "غير مقبولة" وأنه ينبغي فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها لمنع تكرارها.

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف المعنية، لا سيما إسرائيل، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لخفض التوتر وضمان أمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

والجمعة، أصيب عسكريَين اثنين من الكتيبة السريلانكية، جراء استهداف دبابة إسرائيلية برج للمراقبة لقوة حفظ السلام الأممية بجنوب لبنان "اليونيفيل" في استهداف ثالث خلال يومين متتاليين.