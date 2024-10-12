شهيدان وجرحى في قصف الاحتلال غرب مدينة غزة

وطن: استشهد مواطنان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم السبت، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باصابة عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الفالوجا في جباليا شمال القطاع، الذي يتعرض لقصف مدفعي متواصل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,126 مواطنين، وإصابة 98,117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.