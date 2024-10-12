مستوطنون يجبرون قاطفي الزيتون على ترك أراضيهم جنوب نابلس

وطن: أجبر مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قاطفي الزيتون على ترك أراضيهم في قرية جالود جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من مستوطني مستوطنة "احيا" المقامة على أراضي المواطنين في القرية، أجبروا قاطفي الزيتون من منطقة " اسيا" على ترك أراضيهم، عقب تهديدهم وإطلاق النار في المنطقة.

وأضاف الناشط في مقاومة الاستيطان فؤاد حسن، أن عددا من المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة شعب الخراب في قصرة، وطالبوهم بإخلاء المنطقة، تحت تهديد السلاح، واطلاق الغاز المسيل للدموع.