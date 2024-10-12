حزب الله يستهدف مصنعاً للمواد المتفجرة في القاعدة "7200" جنوبي مدينة حيفا المحتلة

وطن: نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، عدداً من العمليات العسكرية النوعية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، متصديةً، من الحافة الأمامية، لآلياته التي تحاول الدخول برياً نحو قرى الجنوب، والتي ما زالت تفشل حتى الآن.

وفي أولى عمليات اليوم، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 01:00 فجراً، تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع "الجرداح" بصلية صاروخية. ‏

وبعد ذلك بنصف ساعة، استهدف مجاهدو المقاومة قاعدة "حوما" في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية. ‏

ثم عند الساعة 02:10 فجراً، استهدف المجاهدون تجمّعاً لجنود الاحتلال في ثكنة "زرعيت" بصلية صاروخية. ‏

بعد ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 3:45 فجراً، مربض الاحتلال في "معيليا" بصلية ‏صاروخية. ‏

وبينما كانت جرافة عسكرية إسرائيلية تحاول الخروج من محيط موقع راميا في اتجاه البلدة، استهدفها مجاهدو المقاومة عند الساعة 3:50 فجراً بصاروخ ‌‏موجّه، وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

كما استهدفت المقاومة عند الساعة 04:15 فجراً، ‏قوة مشاة إسرائيلية في خربة "زرعيت" بقذائف المدفعية، وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏

ومع ساعات الصباح الأولى، استهدفت المقاومة عند الساعة 06:00، قاعدة "7200" جنوبي مدينة حيفا، ‏مستهدفةً مصنع المواد المتفجرة فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية، مؤكّدةً أنّها ستبقى ‏جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الأبي والمظلوم. ‏

وتأتي عمليات المقاومة دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ‌‌ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

المصدر: الميادين