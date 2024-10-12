حزب الله يستهدف مصنعاً للمواد المتفجرة في القاعدة "7200" جنوبي مدينة حيفا المحتلة
وطن: نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، عدداً من العمليات العسكرية النوعية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، متصديةً، من الحافة الأمامية، لآلياته التي تحاول الدخول برياً نحو قرى الجنوب، والتي ما زالت تفشل حتى الآن.
وفي أولى عمليات اليوم، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 01:00 فجراً، تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع "الجرداح" بصلية صاروخية.
وبعد ذلك بنصف ساعة، استهدف مجاهدو المقاومة قاعدة "حوما" في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.
ثم عند الساعة 02:10 فجراً، استهدف المجاهدون تجمّعاً لجنود الاحتلال في ثكنة "زرعيت" بصلية صاروخية.
بعد ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 3:45 فجراً، مربض الاحتلال في "معيليا" بصلية صاروخية.
وبينما كانت جرافة عسكرية إسرائيلية تحاول الخروج من محيط موقع راميا في اتجاه البلدة، استهدفها مجاهدو المقاومة عند الساعة 3:50 فجراً بصاروخ موجّه، وأصابوها إصابةً مباشرة.
كما استهدفت المقاومة عند الساعة 04:15 فجراً، قوة مشاة إسرائيلية في خربة "زرعيت" بقذائف المدفعية، وأصابوها إصابةً مباشرة.
ومع ساعات الصباح الأولى، استهدفت المقاومة عند الساعة 06:00، قاعدة "7200" جنوبي مدينة حيفا، مستهدفةً مصنع المواد المتفجرة فيها بصلية من الصواريخ النوعية، مؤكّدةً أنّها ستبقى جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الأبي والمظلوم.
وتأتي عمليات المقاومة دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
المصدر: الميادين