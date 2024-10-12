بيان الدول الـ10 في مجلس الأمن: لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان

وطن: أعلن بيان للدول العشرة المنتخبة بمجلس الأمن، أنّ أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام بلبنان هو "انتهاك خطير لقرار المجلس 1701".

وأضاف البيان أنّ أي هجوم على قوات حفظ السلام في لبنان "يجب أن يتوقف فوراً".

كذلك، دعت الدول العشرة "لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان والامتثال الصارم للقانون الدولي".

وكان قوات الطوارئ الدولية، "اليونيفيل"، التابعة للأمم المتحدة، والعاملة في جنوبي لبنان، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، إنّ الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على جنود قوات حفظ السلام تشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، ولقرار مجلس الأمن، 1701.

وأعلنت "اليونيفيل"، في بيانٍ، أنّ مقرها العام في الناقورة، رقم 1-31، تعرّض خلال 48 ساعة، لانفجاراتٍ متعدّدة، الأمر الذي أدّى إلى إصابة جنديين من قوات حفظ السلام بعد وقوع انفجارين قرب برج مراقبة، وتم نقل أحد الجرحى إلى مستشفى في صور، بينما يتلقى الثاني العلاج في الناقورة.

وأضاف البيان أنّ "عدة جدران انهارت في أحد مواقعنا قرب الخط الأزرق في اللبونة، عندما تحركت جرافة إسرائيلية في اتجاه محيط الموقع، وقصفت دبابات إسرائيلية قرب موقع الأمم المتحدة".

وتابع بيان "اليونيفيل" أن "جنودنا ظلوا في الموقع في اللبونة، وتمّ إرسال قوّة رد سريع تابعة لنا لمساعدة الموقع وتعزيزه، بعد أن استهدفته الآلية الإسرائيلية".

وأكّد البيان أنّ هذه الحوادث تضع قوات "حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة في خطرٍ شديد للغاية، مشيرةً إلى أنّ "ما حدث يمثّل تطوراً خطيراً، ونؤكد ضرورة ضمان السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام مبانيها في جميع الأوقات".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على مقار قوات الطوارئ الدولية، "اليونيفيل"، التابعة للأمم المتحدة في جنوبي لبنان، الأمر الذي أدّى إلى إصابة 4 جنود لـ "اليونيفيل" خلال 24 ساعة، وهو ما أثار موجة تنديد أوروبية بالاعتداءات الإسرائيلية.

المصدر: الميادين