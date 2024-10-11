المقاومة تواصل التصدي للاحتلال في جباليا.. وتنفذ عمليات في محاور أخرى من غزة

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، تفجير عين نفق في قوة هندسية "إسرائيلية" راجلة، في منطقة الريان شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأكدت القسّام أنّ مجاهديها أوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

ودمّرت الكتائب ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105"، موقعةً طاقمها بين قتيل وجريح، غربي مدينة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال من نوع "ميركافا" بقذيفة " RPG"، في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأعلنت السرايا أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية من مسافة الصفر مع قوة راجلة من جيش الاحتلال، في منطقة التوام شمالي غربي مدينة غزة.

وفي عملية مشتركة، قصفت سرايا القدس وقوات الشهيد عمر القاسم وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى (الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال المتوغلين في محيط "الإدارة المدنية" شرق مخيم جباليا بوابل من قذائف الهاون.

ونشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مشاهد توثق عملية مشتركة مع سرايا القدس، استهدفت خلالها مقر قيادة وسيطرة قوات الاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون".

وأشارت إلى أنّ العملية جاءت "رداً على جرائم الاحتلال ودفاعًا عن شعبينا الفلسطيني واللبناني".

من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين، استهدافها حشوداً وتجمعات لقوات الاحتلال المتوغلةـ، شمالي غربي مدينة غزة، بعدد من صواريخ "حاصب" التكتيكية.

كما فجرت عبوة معدة مسبقاً بدبابة تابعة لجيش الاحتلال من نوع "ميركافا4" في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا، محققةً إصابة مباشرة.

تأتي هذه العمليات في إطار مواصلة المقاومة الفلسطينية ملحمة "طوفان الأقصى" رداً على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.