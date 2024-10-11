تحديث| 25 شهيدا في قصف للاحتلال على جباليا ومدينة غزة

وطن: استشهد 25 مواطنا، وأصيب عشرات آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح في مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن قصفا نفذه طيران الاحتلال أصاب مربعا سكنيا كاملا في بلدة جباليا شمال القطاع أدى لارتقاء 22 شهيدا ولعشرات الإصابات والمفقودين.

وأضافت أن القصف طال 4 منازل جميعها مأهولة بالسكان، وأن من بين الشهداء أطفال ونساء وكبار في السن، وأن هناك أكثر من 30 مصابا، و14 مفقودا ما زالوا تحت الأنقاض.



كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الكحلوت قرب مفرق "السنافور" في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال مسعفون في جمعية الهلال الأحمر إن 3 مواطنين استشهدوا، بينما نقلت عدة إصابات إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، بعد قصف منزل في حي التفاح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد نحو 42,150 مواطنا، وإصابة أكثر من 98,117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.