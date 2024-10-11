بـ"الانقضاضية".. حزب الله يستهدف قاعدة قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلية بـ"كريات إيلعيزر" في حيفا

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله عملياتها ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته شمالي فلسطين المحتلة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته‌‌، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وفي أبرز عملياته لليوم الجمعة، شنّ حزب الله عند الساعة 08:30 صباحاً، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة قيادة الدفاع الجوي في "كريات إيلعيزر" في حيفا.

وفي التوقيت نفسه، عند الساعة 08:30 صباحاً، استهدف مقاتلو المقاومة تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "زوفولون" شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية.

كذلك، استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة 02:25 من بعد الظهر، تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "يعرا" بصلية صاروخية.

وفي ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 07:20 تجهيزات فنية موضوعة على رافعة في موقع العباد بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

وعند الساعة 9:30 صباحاً، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعات ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة "يفتاح" ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة.‏

وبعدها، عند الساعة 10:50 صباحاً، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "كفرسولد" بصلية صاروخية كبيرة.

إصابات مباشرة واندلاع حرائق

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت عن إطلاق نحو 20 صاروخاً من لبنان في اتجاه خليج حيفا.

ودوّت صفارات الإنذار في عكا، ومرات متكررة في "الكريوت" شمالي حيفا، حيث أكّد الإعلام الإسرائيلي سقوط صواريخ في تلك المنطقة.

كما أكّد الإعلام الإسرائيلي سقوط صاروخ في المنطقة الصناعية في "كريات بياليك".

وسقطت عدة صواريخ أيضاً في منطقة "كفرسولد" في الجليل الأعلى، حيث أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق 30 صاروخاً من لبنان في اتجاه المنطقة.

واندلعت حرائق في مستوطنات "شامير" و"كفرسولد" و"عامير" في الشمال من جراء سقوط الصواريخ الأخيرة.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في الجنوب إلى استطلاع جوي جديد شمالي فلسطين المحتلة نفّذه حزب الله عبر مسيّرة "الهدهد" صباح اليوم.