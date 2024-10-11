جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي جنوب غزة

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال ظهر اليوم مقتل جندي في جنوب غزة.

وقال جيش الاحتلال ان جندي بالكتيبة 46 قتل في معارك جنوبي قطاع غزة

وحسب مصادر عبرية فان الجندي إيتاي فوغل من سكان مستوطنة ياكير المقامة في سلفيت بالضفة الغربية قتل في معارك قطاع غزة.

وكانت منصات عبرية تحدثت منذ صباح اليوم عن كمين محكم وقعت به قوات خاصة في جيش الاحتلال عند كرم أبو سالم، لكن لم يتضح ان كان الجندي القتيل قد قتل في الكمين ذاته.

وحسب المنصات العبرية فان قوة خاصة من جيش الاحتلال تخفت بملابس دفاع مدني وازياء مدنية وحاولت التسلل جنوب غزة، استطاعت المقاومة رصدها والاشتباك معها.

ولفتت المنصات العبرية ان طائرات الاحتلال تنقل منذ ساعات الصباح الجرحى من غزة للمستشفيات.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم أمس مقتل 3 صباط في قطاع غزة