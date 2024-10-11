"حزب الله" في العراق يهدد بحرب الطاقة: إذا استعملت أراضينا لاستهداف إيران فسنبطش بقواعد ومعسكرات ومصالح أمريكا بالمنطقة

رام الله - وطن: حذر المسؤول الأمني لكتائب "حزب الله" في العراق أبو علي العسكري أنه إذا تم استعمال أراضي بلاده لاستهداف إيران، فالرد سيكون قاسيا قائلا "سنبطش بقواعد ومعسكرات ومصالح أمريكا في العراق والمنطقة".

وفي بيان له، قال أبو علي العسكري: "في نشوة العدو الصهيوني وتفاخره بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق المدنيين، وهدم البنى التحتية للمدن في غزة وبيروت، حتى إذا ما تصدى له المقاومون وردوا على عدوانه وجرائمه وكسروا شوكته وغطرسته، ذهب إلى تهديد المنطقة، وإيران على وجه الخصوص، بدعم مطلق من أمريكا ودول الغرب، وهنا نشير الى الآتي: أولا.. نجدد التأكيد على أن أي استهداف لبلدنا العراق، أو استعمال لأرضه وسمائه لاستهداف الجمهورية الإسلامية (إيران)، فإن رد كتائب "حزب الله" لن يكون مقتصرا على الكيان بل سيبطش بقواعد ومعسكرات ومصالح أمريكا في العراق والمنطقة".

وأضاف "العسكري": "ثانيا..في المبدأ لا نبدأ حرب الطاقة، ولكن إذا بدأت فأن العالم سيفقد 12 مليون برميل نفط يوميا، وهذا ما سنتكفل به بعونه تعالى، أما ما سيفعله الإخوة اليمنيون في باب المندب، والإخوة الإيرانيون في مضيق هرمز فالله أعلم به..".

وكان موقع "واينت" العبري قد أفاد يوم السبت الماضي، بأن حكومة الاحتلال تخطط للتحرك ضد المجموعات المسلحة في العراق، بعد مقتل جنديين وإصابة آخرين باستهداف طائرة مسيرة في الجولان المحتل.