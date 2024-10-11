نقابة المحامين والمجلس النرويجي للاجئين يوقعان مذكرة تعاون

رام الله - وطن: وقع نقيب المحامين المحامي فادي عباس صباح الأمس مذكرة تعاون مع المجلس النرويجي للاجئين NRC في مقر نقابة المحامين في رام الله.

وجاء ذلك خلال زيارة السيدة سيسيليا روزيللي مديرة مكتب فلسطين والوفد المرافق لها لمقر نقابة المحامين.

وأشار عباس الى أن توقيع مذكرة التعاون بين المؤسستين مرتبط بقضايا الأرض والسكن تحديدا في ما يسمى بالمناطق المصنفة (ج) في سياق اجراءات وقرارات واوامر الاحتلال في هذه المناطق، وذلك من خلال سلسلة من التدريبات المكثفة والمتخصصة للزملاء المحامين المهتمين وبهدف رفع مستوى الوعي القانوني وتوسيع دائرة المعرفة القانونية لديهم في هذه المجال. وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق لتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) بما يتلائم مع استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل النقابة.

من جانبها أكدت السيدة روزيللي على أهمية التعاون بين نقابة المحامين والمجلس النرويجي في مجالات عديدة تدخل ضمن اختصاص الطرفين، وتوقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المشتركة في نشر الوعي القانوني في المجتمع الفلسطيني.

واتفق الجانبين على البدء الفوري بتنفيذ بنود المذكرة بما يساهم في تعزيز المعرفة القانونية للزملاء المحامين ورفع مستوى الوعي القانوني في ظل إجراءات وقرارات الاحتلال المتسارعة في هذه المناطق المستهدفة.