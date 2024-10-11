مصادر عبرية: قتيل ومصاب بجروح خطيرة نتيجة صاروخ مضاد للدروع اطلق من لبنان

رام الله - وطن: ذكرت مصادر عبرية صباح اليوم ان قتيلا واحدا على الأقل ومصابا آخر بجروح خطيرة سقطوا صباح اليوم نتيجة صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان باتجاه منطقة يرؤون شمالي فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان صاروخ مضاد للدروع اطلق على منطقة يرؤون، نجم عنه اصابتين، أعلن لاحقا عن وفاة احداهما.

وياتي هذا في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم الجمعة شوارع رئيسية في شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان خشية ما وصفتها بعملية اقتحام إلى عدد من المستوطنات المحاذية للحدود.

وتحدثت القناة 13 العبرية عن وجود شكوك بعملية اقتحام لمستوطنات عدة بالجليل الأعلى، حيث طلب من المستوطنين التزام بيوتهم.

يأتي ذلك بينما تعرض مبنى للإصابة المباشرة في المنطقة الصناعية بكريات بياليك في خليج حيفا نتيجة صواريخ من لبنان.

وقدرت وسائل إعلام عبرية إطلاق 20 صاروخا باتجاه خليج حيفا بينما دوت صافرات الإنذار في كل من عكا وخليج حيفا وفي في كريات شمونة ومرغليوت بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر رشقة صاروخية صباح اليوم.