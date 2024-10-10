مصدر قيادي في حزب الله: فشل محاولة اغتيال وفيق صفا في بيروت

وطن: أكد مصدر قيادي في حزب الله، فشل محاولة اغتيال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، والتي نفّذها الاحتلال الإسرائيلي، عبر عدوانه على العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الخميس.

جاء ذلك بعد أن شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على العاصمة اللبنانية بيروت، ليكون هذا الاعتداء هو الثالث خارج الضاحية الجنوبية، بعد استهداف منطقتي الكولا والباشورة.

ونفّذ الاحتلال عدوانه على بيروت عبر غارتين؛ الأولى استهدفت النويري، بينما استهدفت الثانية حي البسطة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 22 شخصاً، وإصابة 117 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وفي النويري، استهدفت الغارة الإسرائيلية الطبقة الـ3 من مبنى مؤلف من 8 طبقات، حيث نشب حريق في إحدى الطبقات.

أما الغارة الثانية فاستهدفت مبنىً مؤلفاً من 4 طبقات في حي البسطة، الأمر الذي أدى إلى تدميره وارتقاء شهداء.

المصدر: "الميادين"