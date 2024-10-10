"حزب الله - العراق" تحذّر: العالم سيفقد 12 مليون برميل نفط يومياً إذا بدأت حرب الطاقة

وطن: حذّر أبو علي العسكري، المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية، من أي استهداف لبلاده، أو أي استخدام لأراضي العراق أو أجوائه من أجل ضرب إيران، مؤكداً أن رد المقاومة حينها "لن يقتصر على إسرائيل، بل سيطال قواعد واشنطن ومصالحها في العراق والمنطقة".

وصعّد العسكري تهديداته، محذّراً من أنه إن "بدأت حرب الطاقة فإن العالم سيفقد 12 مليون برميل يومياً، وهذا ما سنتكفله".

ولـمّح أبو علي العسكري إلى التنسيق القائم بين قوى المحور في أي خطوة من هذا النوع، وقال إن "هذا ما سنتكفّله. أما ما سيفعله إخواننا في اليمن في باب المندب والإخوة في إيران في مضيق هرمز فالله أعلم به".