القوات اليمنية المسلحة: استهدفنا سفينة في البحر الأحمر بـ11 صاروخا باليستيا

وطن: أعلنت القوات اليمنية المسلحة، مساء الخميس، استهداف سفينة نفط أمريكية في البحر الأحمر بـ11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين وتحقيق "إصابة بالغة".

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله يحيى سريع.

وقال البيان: "نفذت القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت سفينة OLYMPIC SPIRIT النفطية الأمريكية بــ 11 صاروخا بالستيا وطائرتين مسيرتين وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة".

وأوضح أن العملية الثانية استهدفت "بصاروخ مجنح سفينة ST.JOHN (لم يحدد هويتها) في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة".



