طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على مركبة شرق طولكرم

وطن: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة غارات على مركبة في منطقة جبل الصالحين بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال المسير قصف عدة مواقع بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس شرق طولكرم، وفي جبل النصر في مخيم نور شمس.

وأضافت أن هذه الغارات جاءت تزامنا مع الاقتحام المتواصل لمخيم نور شمس منذ أكثر من 4 ساعات، وتشديد الحصار عليه، وسط تجريف وتدمير جرافات الاحتلال للبنية التحتية على طول شارع نابلس المحاذي لمداخل المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء مخيم نور شمس وتحديدا في جبل النصر، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيّرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض.

وكانت أكثر من 10 آليات عسكرية ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي وتوجهت إلى مخيم نور شمس مرورا بشارع العليمي وشارع السكة ودوار اكتابا. في الوقت الذي دفع فيه الاحتلال بتعزيزات عسكرية من المحور الشرقي للمحافظة مرورا ببلدة عنبتا ودوار بلعا وصولا إلى جبل الصالحين في المخيم.