18 شهيداً و92 جريحاً في عدوان إسرائيلي على بيروت

وطن: شنّ الاحتلال، مساء الخميس، عدواناً على العاصمة اللبنانية بيروت، ليكون هذا الاعتداء هو الثالث خارج الضاحية الجنوبية، بعد استهداف منطقتي الكولا والباشورة.

ونفّذ الاحتلال عدوانه على بيروت عبر غارتين، الأولى استهدفت النويري، بينما استهدفت الثانية حي البسطة، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصاً، وإصابة 92 آخرين، بحسب حصيلة غير نهائية نشرتها وزارة الصحة اللبنانية.

في النويري، استهدفت الغارة الإسرائيلية الطابق الـ3 من مبنى مؤلف من 8 طبقات، حيث نشب حريق في أحد الطوابق.

وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد شخصين، وجرح 9 آخرين، بينهم نساء، بينما لا يزال عدد من الأشخاص عالقاً داخل المبنى.

وفي إثر الغارة، عملت فرق الدفاع المدني على إنقاذ العالقين في الطوابق العليا من المبنى.

أما الغارة الثانية فاستهدفت مبنى مؤلفاً من 4 طوابق في حي البسطة، ما أدى إلى تدميره وارتقاء شهداء.