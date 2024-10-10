الإغاثة الزراعية تعلن عن اختتام حملة أغيثوا مخيم جنين

وطن: أعلنت جمعية التنمية الزراعية " الإغاثة الزراعية " اليوم الخميس الموافق 10/10/2024 عن اختتام حملة "أغيثوا مخيم جنين" وذلك بتسليم اللجنة الشعبية في المخيم سيارة باص لصالح روضة العودة. وجرى التسليم بحضور رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية المهندس سلام الزاغة، وعضو مجلس الإدارة أ. سميح محسن، ومدير عام الإغاثة أ. منجد أبو جيش، ومدير مركز نعيم خضر المهندس الزراعي صالح العيسة.

رحب رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية المهندس سلام الزاغة، بوفد اللجنة الشعبية لمخيم جنين، وأكد على سياسات الإغاثة في تقديم الدعم والمساندة لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أمان توجده في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن جهته أشار مدير عام الإغاثة أ. منجد أبو جيش، إلى المبادرات الطارئة التي تقوم بها الإغاثة الزراعية لتقديم العون والمساعدات الضرورية لأهلنا في المناطق المنكوبة. وفي هذا الصدد تطرق للحديث عن حملة "أغيثوا غزة" التي دخلت عامها الثاني.

هذا وشكر ممثلو اللجنة الشعبية الإغاثة الزراعية على سرعتها بالاستجابة لحالات الطوارئ التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، بالإضافة إلى تنفيذ برامجها في دعم المزراعين الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وفور العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الثالث من شهر تموز (يوليو) 2023 ضد مدينة جنين ومخيمها سارعت الإغاثة الزراعية بإطلاق حملة لإغاثة المخيم. استمرت العملية لمدة 48 ساعة، وأسفرت عن استشهاد اثني عشر فلسطينيًا، بينهم أربعة أطفال، وإصابة أكثر من 140 شخصًا وتهجير أكثر من 500 عائلة (ما يقارب 3500 شخص)، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية العامة والمنازل داخل المخيم.

واستجابةً للوضع الإنساني الطارئ في مخيم جنين، قامت الإغاثة الزراعية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة المتفاقمة بعد الهجمات المدمرة التي شهدها المخيم وتبنت الاغاثة الزراعية استراتيجية استجابة شاملة بالتعاون مع شركائها الرئيسيين، حيث عملت على جمع تبرعات مالية من متبرعين محليين، ومع الأهل في الجليل والمثلث والنقب، بالإضافة إلى تلقي دعم مالي من ممولين وشركاء دوليين مثل (كريسشن ايد، ACPP). وبفضل هذه الجهود المشتركة، تمكنت الإغاثة الزراعية من تنفيذ عدد من التدخلات الحيوية التي ساهمت في تعزيز القدرة على الصمود في المخيم وتحسين ظروف الحياة بشكل ملحوظ، مما يعكس التزام المؤسسة بشراكة فعالة واستجابة شاملة للأزمات الإنسانية.

وخلال حملتها تلك قامت الإغاثة الزراعية بتوزيع (460) خزان مياه سعة 1.5 متر مكعب على 460 عائلة من العائلات المتضررة، استفاد منها (2503) أشخاص. كما وقامت بتوزيع (522) طردًا صحيًا يحتوي على المواد الصحية الأساسية (Hygiene kits) على 522 أسرة، فضلا عن توزيع (12) مقعدًا متحركا لذوي الإعاقة على الأشخاص المحتاجين لها، وساهمت هذه المبادرة في تحسين تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حياتهم اليومية، مما ساعدهم في مواجهة التحديات الإضافية الناتجة عن الوضع الحالي.